В Steam появилась фильтрация чата

В Steam появилась функция фильтрации чата. Она была заимствована из таких игр как CS: GO, Destiny 2 и Dota 2. Теперь пользователь может настроить фильтрацию в чате, также можно выбрать тип языка для фильтрации. Фильтрация доступна в чате Steam и играх. Разработчики игр, также могут воспользоваться преимуществами фильтрацией чата в своей игре.

Steam старается помочь игрокам и чувствовать себя комфортно в игре. Поскольку мы часто сталкиваемся с ненормативной лексикой и высказываниями в чате, фильтрация поможет избежать этого. Любая часто используемая грубая ненормативная лексика и оскорбления будут скрыты. С помощью фильтрации, пользователь улучшит фильтрацию для всех пользователей Steam.