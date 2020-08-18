В Telegram доступны видеозвонки для пользователей Android и iOS

Telegram постоянно совершенствуется и на данный момент является одним из лучших приложением для обмена сообщениями. Разработчики приложения планируют выпустить новое обновление. Telegram получит поддержку видеозвонков, которая станет доступным в альфа-версии для всех пользователей Android, а также iOS. Доступ к функции видеозвонков можно получить через страницу контактов пользователя. Самое главное то, что звонки получили сквозное шифрование. На данный момент видеозвонки доступны только для двух человек. Разработчик объявил, что уже работает на групповыми видеозвонками.