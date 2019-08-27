В TikTok появился эффект зеленого экрана

Недавно в приложении TikTok вышло обновление, в которое добавили новый эффект зеленого экрана. Он позволяет заменять фон на любое изображение, тем самым переместить объект съемки в любое место. Пользователи TikTok воплощают свои креативные идеи и уже задали новый тренд - снимать видео с любимым звездами, такими как Лиам Хэмсворд, Кайли Дженнер, Билли Айлиш и Ариана Гранде. Новый эффект был запущен всего пару недель назад, но уже успел собрать более 1 миллиарда просмотров.Чтобы воспользоваться эффектом #greenscreen, следуйте простой инструкции:1. Откройте приложение и нажмите на «+», чтобы создать видео;2. Выберите «Эффекты» и в разделе «В тренде» нажмите на иконку #greenscreen;3. Добавьте любую фотографию из галереи и начинайте творить!