В Твиттере появилось 40 очаровательных смайликов Мстителей

Твиттер готовится к новым Мстителям и в партнерстве с Marvel Studios выпустила коллекцию из 40 смайликов, которые прославляют почти каждого героя Marvel, включая Железного Человека, Капитана Америку, Халка, Черную Вдову, Тора, Хоки, Черную Пантеру, Капитана Марвела и многих других. Marvel Студии сотрудничали с художником Траком Торренсом для создания смайликов в Твиттере. Суперзлодей Танос получает два смайлика, в том числе со знаменитой перчаткой c камнями бесконечности.

Примечательно, что смайлик Vision отсутствует в списке, что странно, учитывая, что он был одним из самых важных персонажей. Фильм Мстители: эндшпиль выйдет в кинотеатрах по всему миру 24 апреля.