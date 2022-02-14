В Великобритании впервые арестовали имущество в формате NFT

Налоговое управление Великобритании заявляет, что это первый орган в Европе, который арестовал NFT, сообщает BBC News. Конфискация была произведена в рамках дела о мошенничестве на сумму 1,4 миллиона фунтов стерлингов (примерно 1,9 миллиона долларов), по которому были арестованы три человека. Власти конфисковали криптоактивы на сумму 5000 фунтов стерлингов (около 6762 долларов) вместе с тремя произведениями искусства NFT, которые еще предстоит оценить. По мере того, как криптовалюты резко растут в цене, громкие изъятия со стороны властей становятся все более частыми. Только в этом месяце Министерство юстиции США конфисковало криптовалюту на сумму 3,6 миллиарда долларов, связанную со взломом Bitfinex в 2016 году.

Но это одна из первых громких конфискаций NFT, цифровых активов, которые пытаются служить доказательством права собственности на медиафайлы, такие как изображения или песни. По словам заместителя директора HMRC по экономическим преступлениям Ника Шарпа, власти «постоянно адаптируются к новым технологиям, чтобы не отставать от того, как преступники и мошенники пытаются скрыть свои активы». Он сказал BBC News, что конфискация «служит предупреждением для всех, кто думает, что может использовать криптоактивы, чтобы скрыть деньги от HMRC». Утверждается, что в предполагаемом мошенничестве участвовало 250 поддельных компаний, и трое подозреваемых, по-видимому, использовали все, от поддельных адресов, телефонов с предоплатой, VPN и украденных личных данных, чтобы скрыть свою деятельность от HMRC.