В Великобритании впервые арестовали имущество в формате NFT

Но это одна из первых громких конфискаций NFT, цифровых активов, которые пытаются служить доказательством права собственности на медиафайлы, такие как изображения или песни. По словам заместителя директора HMRC по экономическим преступлениям Ника Шарпа, власти «постоянно адаптируются к новым технологиям, чтобы не отставать от того, как преступники и мошенники пытаются скрыть свои активы». Он сказал BBC News, что конфискация «служит предупреждением для всех, кто думает, что может использовать криптоактивы, чтобы скрыть деньги от HMRC». Утверждается, что в предполагаемом мошенничестве участвовало 250 поддельных компаний, и трое подозреваемых, по-видимому, использовали все, от поддельных адресов, телефонов с предоплатой, VPN и украденных личных данных, чтобы скрыть свою деятельность от HMRC.