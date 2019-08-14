В WhatsApp для Android появилась ​​поддержка разблокировки отпечатков пальцев

Спустя несколько месяцев функция разблокировки экрана при помощи отпечатка пальцев наконец-то добралось и до Android, хотя на данный момент функциональность является частью последней бета-сборки WhatsApp 2.19.221.

После включения функции вам нужно будет использовать свой отпечаток пальца для аутентификации каждый раз, когда вы хотите запустить приложение. Вы все еще можете отвечать на звонки, если WhatsApp заблокирован. Также есть возможность установки таймера для автоматической блокировки от 1 минуты до 30 минут. Наконец, в том же разделе настроек вы также получаете переключатель для отображения содержимого сообщения и отправителя в уведомлениях.

Если вы используете виджет WhatsApp и включите блокировку отпечатков пальцев, виджет не будет ничего отображать, потому что по умолчанию содержимое скрыто.Так как WhatsApp использует официальные API-интерфейсы биометрической аутентификации Android, вы можете быть уверены, что ваши отпечатки пальцев не будут отправлены в Facebook.