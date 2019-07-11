В WhatsApp добавили новые функций для редактирование ярлыков

WhatsApp добавили функцию «Quick Edit Media Shortcut», которая позволяет быстро редактировать мультимедийные файлы, которые были отправлены или получены в приложении обмена. Новая функция находится на стадии разработки для платформ Android и iOS. Дату выпуска разработки пока не сообщают. В этом месяце в WhatsApp было добавлено «QR Code Shortcut», позволяющее легко сканировать и обмениваться QR-кодами.

На скриншотах показано что, кнопка «Редактировать» будет доступна рядом с кнопками «Поделиться» и «Избранное» на WhatsApp для iPhone и WhatsApp для Android, при нажатий на мультимедийный файл, отправленный или полученный в приложении.

Выделенная кнопка откроет окно редактирования, позволяющее быстро редактировать медиаконтент. Благодаря этому процессу WhatsApp уменьшит количество шагов, необходимых для редактирования мультимедийного файла, который отправили или получили в чате или групповом разговоре. Новое дополнение также вряд ли принесет какие-либо новые функции редактирования. Утечка скриншотов предполагает, что пользователи будут по-прежнему иметь обычные элементы управления для обрезки, добавления текста и рисования рисунков.