В WhatsApp обнаружены три серьезных уязвимости

Одной из функций, которые привлекают пользователей в WhatsApp, является использование сквозного шифрования; это означает, что сообщение, отправленное пользователем, не может быть прочитано никем, кроме получателя. Даже Facebook не видит сообщение. Но обнаруженные уязвимости, имеют серьезные последствия для пользователей.

Они позволяют хакеру менять на свое усмотрение отправителя и текст сообщений других пользователей. Исследователи предупреждают, что таким образом злоумышленники могут распространять среди пользователей WhatsApp ложную информацию, при этом получатели будут думать, что она пришла из доверенного источника.Так что имейте в виду, что только то, что WhatsApp имеет сквозное шифрование, не означает, что нет никаких лазеек, которые нельзя использовать злоумышленникам.