В WhatsApp появилась возможность делиться экраном

Сегодня в приложении WhatsApp появилась новейшая возможность делиться экраном во время видеовызовов, подобно тому, что уже доступно в приложениях-конкурентах Zoom, Google Meet или Microsoft Teams. Разработчики данного мессенджера заявили, что функция доступна через иконку «Поделиться», после чего у вас будет возможность поделиться всем экраном или конкретным приложением с теми людьми, которые участвуют в видеозвонке. Также на мобильных устройствах появится новый режим альбомной ориентации для видеовызовов. Сами авторы проекта отмечают, что можно использовать эту функцию для того, чтобы поделиться документами на работе, просматривать фотографии с семьёй, планировать отпуск или покупки в интернете с друзьями.

При этом стоит понимать, что у большинства конкурентов по сегменту данная функция уже имеется и работает она примерно в том же формате. При этом проблема WhatsApp заключается не в том, что данное приложение плохо справляется с общением или звонками, а в том, что софт сильно отстал от конкурентов и все новые функции, которые реализуют в WhatsApp, на деле оказываются просто калькой с более успешных приложений. Для того, чтобы мессенджер начали использовать с большим уважением, разработчикам пора создавать уникальные функции и возможности, которых нет у конкурентов — так делает Telegram и отлично справляется с поставленной задачей. Но и это нововведение тоже не может не радовать на самом деле — теперь проще общаться по работе с коллегами.
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