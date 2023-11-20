В WhatsApp появится чат-бот на базе ИИ

Для того, чтобы пользователь мог задать чат-боту вопрос, в приложении появилась новая кнопка прямо над значком чата, которая предназначена для работы с чат-ботом на основе ИИ. К сожалению, пока что очень мало информации о том, что именно будет делать данный чат-бот и какие у него будут функции, так как сама компания ничего подобного не говорит и даже у инсайдеров информации мало. Возможно, чат-бот будет отвечать на вопросы или генерировать контент — но это лишь предположение. В теории функция очень интересная, потому что пользователь не будет переходить из мессенджера в какой-то другой софт, чтобы получить ответ на соответствующий вопрос. Это удобно, если ИИ будет работать правильно и ответы будут удовлетворять запросы пользователей. Но пока что это под вопросом.