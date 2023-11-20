В WhatsApp появится чат-бот на базе ИИ

Инсайдеры сообщают достаточно интересную информацию о том, что в приложении WhatsApp вскоре должен появиться чат-бот на основе искусственного интеллекта, но пока что он находится в бета-версии, поэтому вы не сможете получить к нему доступ. Следует отметить, что разработчики мессенджера ранее в этом году же объявляли о работе над внедрением чат-бота на основе ИИ, но после этого заявления все новости относительно данного направления просто исчезли — сами разработчики ничего не говорили о том, как именно должен работать проект, как будет выглядеть ИИ и зачем он нужен. Сейчас чат-бот на основе искусственного интеллекта можно найти исключительно в последней бета-версии WhatsApp версии v2.23.24.26.

Для того, чтобы пользователь мог задать чат-боту вопрос, в приложении появилась новая кнопка прямо над значком чата, которая предназначена для работы с чат-ботом на основе ИИ. К сожалению, пока что очень мало информации о том, что именно будет делать данный чат-бот и какие у него будут функции, так как сама компания ничего подобного не говорит и даже у инсайдеров информации мало. Возможно, чат-бот будет отвечать на вопросы или генерировать контент — но это лишь предположение. В теории функция очень интересная, потому что пользователь не будет переходить из мессенджера в какой-то другой софт, чтобы получить ответ на соответствующий вопрос. Это удобно, если ИИ будет работать правильно и ответы будут удовлетворять запросы пользователей. Но пока что это под вопросом.
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