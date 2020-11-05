В WhatsApp появятся новые инструменты для управления хранилищем

Мессенджер WhatsApp предлагает своим пользователям еще одно важное улучшение: новые фильтры для управления хранилищем. Для тех, кто использует смартфоны с небольшим объемом памяти, новые фильтры будут очень полезны. Для обладателей устройств Android сейчас развертывается обновление, в котором будет доступен новый дизайн инструмента управления хранилищем, который можно найти в Настройки/Хранилище и данные/Управление хранилищем.

Когда память телефона приближается к заполнению WhatsApp уведомит вас и покажет, какая часть диска заполнена, благодаря счетчику хранилища, который теперь находится в верхней части экрана. Также благодаря новым фильтрам пользователи WhatsApp могут упорядочивать файлы по размеру, когда хотят освободить место. Будет доступен инструмент предварительного просмотра медиафайлов, позволяющий пользователям сразу увидеть, что они удаляют.