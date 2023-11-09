В WhatsApp скоро появится реклама в чатах

WhatsApp на протяжении достаточно длительного времени был бесплатным мессенджером, что и нравилось многим пользователям со всего мира. Конечно, есть некоторые платные функции, но для большинства пользователей самого приложения оно полностью бесплатное, так как львиная доля платного контента — в бизнес-версии приложения для компаний. Приложение также на текущий момент не содержит рекламы, однако это изменится в самом ближайшем будущем, так как компания подтвердила, что в будущем в приложении могут появиться рекламные объявления, но, к счастью, они не будут размещены во входящих сообщениях или чатах. В интервью бразильскому изданию руководитель подразделения WhatsApp Уилл Кэткарт рассказал о том, каким будет будущее приложения и как это поможет компании зарабатывать деньги.

Он сообщил, что в ленте чатов могут появляться рекламные баннеры, как в Viber, например, чтобы привлечь новых рекламных потребителей, которые готовы вкладывать деньги, необходимые на обеспечение инфраструктуры. Также важно понимать, что, несмотря на то, что пользовательский формат WhatsApp полностью бесплатен, одним из крупнейших источников доходов является WhatsApp Business API. Этот API позволяет малым и крупным компаниям получать доступ к множеству специализированных инструментов и, для тех, кто этим пользуется, он приносит доход в размере 10 миллиардов долларов в год. Это означает, что платформа может легко увеличить свой доход, не полагаясь в первую очередь на рекламу, но всё же решила поступить именно так.