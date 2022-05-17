В WhatsApp замечена возможность бесшумного выхода из групп

Недавно было замечено, что WhatsApp предоставляет пользователям возможность тихо выходить из своих групп, не сообщая другим участникам об их выходе. Новый шаг приложения для обмена мгновенными сообщениями облегчит людям выход из нежелательных и раздражающих групп, из которых они раньше не решались выйти, поскольку другие участники смогут узнать об их уходе. В частности, это может быть в случае семейных групп, когда вы не хотите, чтобы ваши родственники знали о вашем выходе из группы.

Согласно снимку экрана, опубликованному бета-трекером WhatsApp, приложение для обмена мгновенными сообщениями будет информировать пользователей при выходе из группы, что только администраторы пользователя и группы будут уведомлены о переходе. Это означает, что члены группы не смогут увидеть, покинул ли кто-то из них конкретную группу. В настоящее время WhatsApp показывает автоматически сгенерированное уведомление, когда кто-то выходит из группы. Это уведомление видно всем участникам, а также администраторам этой группы.