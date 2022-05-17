В WhatsApp замечена возможность бесшумного выхода из групп

Согласно снимку экрана, опубликованному бета-трекером WhatsApp, приложение для обмена мгновенными сообщениями будет информировать пользователей при выходе из группы, что только администраторы пользователя и группы будут уведомлены о переходе. Это означает, что члены группы не смогут увидеть, покинул ли кто-то из них конкретную группу. В настоящее время WhatsApp показывает автоматически сгенерированное уведомление, когда кто-то выходит из группы. Это уведомление видно всем участникам, а также администраторам этой группы.