В YouTube можно будет выбрать качество видео по умолчанию

2020-03-25, Автор - Anna; Продукт - YouTube; [101]
Будущая версия YouTube для Android даст возможность пользователям установить предпочтительное качество видео для потоковой передачи.

В настоящее время на YouTube качество видео по умолчанию установлено на стороне сервера 480 р. Это сделано для того, чтобы снизить качество глобальной потоковой передачи, чтобы освободить пропускную способность для других целей. Конечно, при просмотре видео вы всегда можете вручную переключиться на качество HD, но следующее видео снова начнет воспроизводиться в формате 480p.

После обновления должно появиться два отдельных элемента управления качеством видео по умолчанию - один для подключения телефона к Wi-Fi, а второй - для использования мобильных данных.

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