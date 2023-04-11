В YouTube появилось качество видео 1080p Premium

Платформа YouTube представила «усовершенствованное» качество видео под названием 1080p HD для подписчиков Premium — но пока что оно доступно только на iOS и, если верить информации из надёжных источников, в ближайшее время опция появится и в веб-браузере. По словам представителей платформы YouTube, новый вариант 1080p Premium — это «улучшенная версия битрейта 1080p», которая должна сделать изображения более чёткими, особенно в случаях видео с большим количеством деталей и движения. Если это всё звучит для вас знакомо, то дело в том, что YouTube начала тестировать эту функцию в начале года, и некоторые пользователи даже опасались, что компания отключит существующий вариант 1080p для тех, кто не оформил платную подписку на сервис. К счастью, стандартный вариант 1080p никуда не уходит, даже для подписчиков Premium.

Вы по-прежнему сможете использовать стандартный вариант 1080p для видео (даже тех, которые имеют 1080p Premium). Также хотелось бы отметить, что опция 1080p Premium не будет доступна для абсолютно всех видео на платформе, так как руководство YouTube говорит, что вы не увидите опцию на видео, загруженных с разрешением выше или ниже, чем 1080p, а также в Shorts или в прямых трансляциях. И, безусловно, повышение битрейта должно существенно повлиять на качество конечного изображения, но нужно понимать, что битрейт очень сильно влияет на вес загружаемого видео. То есть в определённых странах мира, где мобильный интернет стоит дорого, эта функция спросом пользоваться не будет.