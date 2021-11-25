В бесплатном приложении Samsung появились подкасты со вкладкой "Слушать"

Компания Samsung Electronics объявила сегодня о запуске вкладки Listen Tab в универсальном развлекательном приложении Samsung Free. Вкладка «Слушать», доступная исключительно владельцам устройств Samsung Galaxy, дает клиентам доступ к огромному выбору лучших глобальных и местных подкастов, причем все это бесплатно. Со вкладкой «Слушать» клиенты будут иметь под рукой отличные подкасты без необходимости загружать приложение. Вкладка «Слушать» предназначена для быстрого и легкого доступа клиентам Samsung Galaxy, позволяя им легко подписываться на свои любимые шоу. На вкладке «Слушать» также есть специальный раздел «Курирование», который поможет владельцам Galaxy увидеть, что нового на платформе и популярные подкасты, которые могут им понравиться.

Эта функция запускается в приложении Samsung Free в различных странах Европы, в том числе в Великобритании.
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