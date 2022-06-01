В голосовых канала Discord появилась долгожданная функция…

Раньше пользователям Discord, участвующим в голосовом канале, приходилось создавать или находить отдельный канал чата, чтобы отправлять ссылки или даже просто тихо общаться с группой. Часто это может раздражать, так как имя соответствующего текстового канала может сильно отличаться от имени голосового канала. Кто-то должен был бы устно произнести название текстового канала, чтобы вы могли присоединиться, или вам нужно было бы напрямую отправлять сообщения пользователям. Те, кто модерирует серверы сообщества, также получают новые инструменты. Они могут настраивать роли, чтобы решить, кто может использовать эту функцию на их серверах, а также включать/отключать функцию по частям для разных голосовых каналов. Разрешения для нового чата голосового канала также присутствуют и работают аналогично другим разрешениям.