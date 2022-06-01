В голосовых канала Discord появилась долгожданная функция

Discord включает новую выделенную функцию текстового чата для голосовых каналов. Пользователи платформы могут воспользоваться новой функцией, понятно названной «Текстовый чат в голосовых каналах», щелкнув новый значок всплывающего окна чата для голосового канала, в котором они участвуют. Эта функция является долгожданным изменением, аналогично окну чата в звонках Zoom, к которому многие привыкли уже очень давно. На всех серверах, не входящих в сообщество, текстовый чат в голосовых каналах включен по умолчанию, в то время как на серверах с включенным сообществом (в разделе «Настройки сервера» > «Сообщество») есть период времени, чтобы включить эту функцию, прежде чем она автоматически включится на всех серверах к 29 июня.

Раньше пользователям Discord, участвующим в голосовом канале, приходилось создавать или находить отдельный канал чата, чтобы отправлять ссылки или даже просто тихо общаться с группой. Часто это может раздражать, так как имя соответствующего текстового канала может сильно отличаться от имени голосового канала. Кто-то должен был бы устно произнести название текстового канала, чтобы вы могли присоединиться, или вам нужно было бы напрямую отправлять сообщения пользователям. Те, кто модерирует серверы сообщества, также получают новые инструменты. Они могут настраивать роли, чтобы решить, кто может использовать эту функцию на их серверах, а также включать/отключать функцию по частям для разных голосовых каналов. Разрешения для нового чата голосового канала также присутствуют и работают аналогично другим разрешениям.