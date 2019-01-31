В iOS 13 появится полноценный ночной режим

Apple планирует представить новый темный режим в обновлении iOS 13 в конце этого года. iOS 13 будет включать в себя долгожданный темный режим, который будет общесистемным.

Темный режим будет не единственным важным дополнением к iOS 13. Планируется усовершенствовать CarPlay вместе с новым домашним экраном iPad. iOS 13 также включает интерфейс вкладок для приложений и улучшения управления файлами. Apple интегрирует новые сервисы, в том числе подписку на журналы и оригинальный видеоконтент. Это неудивительно, учитывая рост доходов Apple от услуг за последний год. iOS 13 будет представлена в июне этого года, на конференции для разработчиков WWDC.