В игровой магазин Epic Games Store добавили систему рейтингов

Система рейтингов попросит случайных игроков, которые играли в игру более двух часов, дать оценку игре по пятибалльной шкале. Со временем эти оценки помогут заполнить «Общий рейтинг», который появится на странице продукта в магазине. Так же между играми, Epic Games Store предложит пройти опросы об пройденной игровой сессии. Игроков могут попросить ответить «Да» или «Нет» на вопрос «В эту игру хорошо играть с группой?» Игрокам также может быть предложен опрос с несколькими вариантами ответов: «Насколько сложны боссы в этой игре?» Эти теги можно использовать для фильтрации игр и приложений в Epic Games Store.
Новые функции смогут информировать игроков о контенте и помогут находить больше игр, которые им понравятся.