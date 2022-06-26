В игровой магазин Epic Games Store добавили систему рейтингов

Игровой магазин Epic Games Store получил новую функцию, которую так долго ждали пользователи. Теперь пользователи могут напрямую отправлять отзывы сообществу Epic Games Store об играх, в которые они играют.

Система рейтингов попросит случайных игроков, которые играли в игру более двух часов, дать оценку игре по пятибалльной шкале. Со временем эти оценки помогут заполнить «Общий рейтинг», который появится на странице продукта в магазине. Так же между играми, Epic Games Store предложит пройти опросы об пройденной игровой сессии. Игроков могут попросить ответить «Да» или «Нет» на вопрос «В эту игру хорошо играть с группой?» Игрокам также может быть предложен опрос с несколькими вариантами ответов: «Насколько сложны боссы в этой игре?» Эти теги можно использовать для фильтрации игр и приложений в Epic Games Store.

Новые функции смогут информировать игроков о контенте и помогут находить больше игр, которые им понравятся.
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