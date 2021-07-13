В индии запретят биткоин

Правительство в Индии рассматривает возможность создания законопроекта, который запретит владение криптовалютами в стране. Эта новость связана с тем, что в данном регионе наблюдается рост инвестиций в цифровые активы. Согласно отчету издания PRS Legislative Research, законопроект о криптовалюте и регулировании официальной цифровой валюты внесен законодателями в список для внесения в парламент Индии для рассмотрения и последующего принятия. Более того, люди, связанные с властью Индии заявляют, что данный законопроект довольно быстро примут, полностью запретив добычу и распространение криптовалюты в стране. Это довольно плохие новости для тех, кто занимается данным направлением, так как стоимость валюты должна резко упасть.

Нужно понимать, что на текущий момент Индия только начинает своё путь развития, но в самое ближайшее время это будет цифровой центр мира — крупные IT-компании уже вложили в Индию около 10 миллиардов рублей, и пока они идут на создание инфраструктуры, но в обозримом будущем тут планируют открыть свои офисы Google, Amazon, Apple и не только. Всё дело в условиях рынка — Индия может похвастаться огромной аудиторией жителей, при этом это не Китай, где могут запретить что-угодно, а вполне свободная страна, которая пригодна для развития любых бизнесов. Именно по этой причине законодательно было принято решение запретить криптовалюту, чтобы она не мешала экономике и развитию Индии в обозримом будущем. И это весьма разумный шаг.