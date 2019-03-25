В калькуляторе Windows появится графический режим

Microsoft добавляет графический режим в калькулятор Windows 10. Идея принадлежит одному из разработчиков проекта Windows Calculator Дейву Грохоки. Он считает, что новая функция поможет учащимся легче освоить алгебру, которая является ступенькой к более углубленным курсам математики и другим наукам. Microsoft предоставит возможность строить графики математических уравнений в виде бесплатной опции в калькуляторе Windows. На текущий момент функция всё находится в стадии разработки и появится в ближайшие месяцы.