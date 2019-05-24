В мобильном приложении MEGOGO для Android и iOS появились Stories

Видеосервис MEGOGO анонсировал в своём мобильном приложении для Android и iOS раздел со Stories, который уже доступен всем пользователям.

Формат, естественно, похож на таковой в Instagram, Facebook или Snapchat, но вместо пользователей, ежедневные короткие ролики выпускает редакция сервиса. Это в основном какие-то интересные факты, трейлеры и фрагменты из кинолент, сериалов или телевизионных передач.

В каждой истории есть свой заголовок, субтитры, а также кнопка отключения звук и кнопка для просмотра полного видео в приложении.

MEGOGO будет выпускать ежедневно около 20 сюжетов на разную тематику. В дальнейшем компания также планирует привлечь к созданию историй СМИ.