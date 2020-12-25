В новом обновлении Telegram появились групповые голосовые чаты

Приложение Telegram уделяет больше внимания вовлечению в групповую деятельность. Теперь, благодаря последнему обновлению, он сделал большой скачок в улучшении работы виртуального офиса. Новое обновление включает постоянные голосовые чаты, поддержку SD-хранилища и многое другое.

По заявлению компании, новый голосовой чат не является простой заменой голосового вызова, а именно групповые чаты могут включить эту функцию и стать комнатой голосового чата, аналогичной функциям приложения Discord.

На этот раз мы также получим новый набор анимированных смайлов, как и в предыдущем обновлении . Обновление для Android также включает возможность передачи данных Telegram на SD-карту. Что касается iOS и Android, пользователи теперь могут нажать на отправленную фотографию, чтобы быстро отредактировать и отправить ее. iOS также получает Siri для чтения сообщений в наушниках. Вы можете переключить его в настройках iOS -> Уведомления> Анонсы сообщений.
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В новом обновлении Telegram появились групповые голосовые чаты

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