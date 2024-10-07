В поисковой выдаче Google появятся галочки верификации

Какое-то время назад верифицированные галочки в социальных сетях были неким символом статуса, так как выдавали их только крайне известным личностям, рок-звёздам, политикам и так далее. Но недавно Илон Маск изменил ситуацию, позволив пользователям социальной сети Х покупать этот статус за деньги, так что смысла в статусности данной галочки просто не осталось. Но компания Google, судя по информации западных журналистов, собирается вернуть значимость данных галочек, планируя ввести их в результаты поиска. Стоит сразу отметить, что пока это лишь тест, который видит ограниченное количество пользователей поисковой системы Google, а значит, у вас галочки в выдаче поиска могут не отображаться или появляться лишь частично на определённых компаниях.

Речь идёт про синие галочки, которые появляются рядом со ссылками на компании, подтверждая подлинность этой информации. Хорошая новость — обычные пользователи не имеют доступа к этим галочкам, так что в поисковой выдаче можно будет сразу заметить информацию от проверенной компании, например. Плохая новость — инфлюенсеры и медийные личности тоже пока не могут их получить, так что это просто фишка для крупных корпораций, чтобы иметь возможность продвигать свои данные в выдаче. Так что это в определённом смысле просто очередная возможность Google продать крупным компаниям ещё одну функцию для выдачи информации в своей поисковой системе. Пользователи от этой галочки ничего не получают на самом деле.