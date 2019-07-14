В приложение Google Fit 2.16 добавили режим Dark Mode

Компания Google продолжает добавлять в свои фирменные приложения тёмную тему. На этот раз очередь дошла до Google Fit.

Разработчики компании выпустили версию Google Fit 2.16, в которой появился режим Dark Mode. Такое решение всё равно приятней для глаз в тёмное время. Новое приложение уже можно скачать в Google Play.

Чтобы включить Dark Mode в Google Fit, надо зайти в настройки приложения и в самом низу найти пункт «Экран». Там можно будет активировать тёмный интерфейс вручную или поставить автоматическое включение при энергосберегающем режиме.