В приложении Google Фото для Android появился умный редактор фотографий

Согласно сообщению компании Google, приложение Google Photo для Android, был обновлен с новыми возможностями и более детальными настройками в редакторе.

Самым большим дополнением является портретный свет, функция, доступная только для новых Pixel 4a 5G и Pixel 5. С помощью Portrait Light можно легко настроить положение света и яркость для портретных фотографии и даже для фотографии снятых не в портретном режиме.

В обновленном редакторе также появились новые возможности по редактированию, основанные на машинном обучении. Макет редактора также подвергся изменениям: теперь пользователи могут прокручивать все параметры, чтобы быстрее найти именно тот инструмент, который им нужен.
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