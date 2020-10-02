В приложении Google Фото для Android появился умный редактор фотографий

Согласно сообщению компании Google, приложение Google Photo для Android, был обновлен с новыми возможностями и более детальными настройками в редакторе.

Самым большим дополнением является портретный свет, функция, доступная только для новых Pixel 4a 5G и Pixel 5. С помощью Portrait Light можно легко настроить положение света и яркость для портретных фотографии и даже для фотографии снятых не в портретном режиме.

В обновленном редакторе также появились новые возможности по редактированию, основанные на машинном обучении. Макет редактора также подвергся изменениям: теперь пользователи могут прокручивать все параметры, чтобы быстрее найти именно тот инструмент, который им нужен.