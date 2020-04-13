В продажу вышел смартфон Honor Play 4T за $170

Сегодня на рынке стартовали продажи смартфона Honor Play 4T, который был анонсирован пару дней назад. Конфигурация с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти стоит $170. Новинку оснастили фирменной восьмиядерной платформой Kirin 710A, 6,4-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, сдвоенной основной камерой с датчиками изображения разрешением 48 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 10 Вт и устаревшим портом micro-USB. Размеры устройства равны 159,8:76,1:8,1 мм, а масса – 176 граммам. Расцветок предусмотрено две – черная и зеленая.