В сеть утекли фото и характеристики камеры GoPro Hero 7

Сетевые источники рассекретили характеристики и внешний вид экшн-камеры GoPro Hero 7, официальный анонс которой состоится сегодня. Новинка сможет записывать видео в разрешении 4К, 2.7К и 1080р при частоте 60, 120 и 240 к/с соответственно. Фотографии можно будет делать в разрешении 12 Мп. Также отметим систему стабилизации видеороликов HyperSmooth, режим съемки Vertical Portrait Mode, технологию SuperPhoto Auto HDR с передачей точных цветов, возможность работать на глубине до 10 м, двухдюймовый сенсорный дисплей с функцией приближения изображения, поддержку AI-функций, потоковую трансляцию видео в соцсети и на мобильные устройства, голосовое управление и поддержку RAW.