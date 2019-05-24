В следующем году WhatsApp начнёт показывать рекламу

WhatsApp — бесплатное приложение, но Facebook всё же хочет его монетизировать, внедрив рекламу.

Реклама появится в «Статусе», подобно тому, как это работает в «Историях» Instagram. Она будет занимать весь экран и отображать название компании. В настоящее время неясно, собирается ли Facebook вставлять это ещё где-то, но не хотелось бы, чтоб реклама была слишком навязчивой.

Также компания хочет упростить покупки в приложении. Каталог товаров можно будет просматривать и отправлять друзьям прямо в WhatsApp, не переходя в браузер.