VESA выпустила софт для проверки режима HDR

Ассоциация стандартов видеоэлектроники (VESA) сегодня выпустила новый тестовый инструмент DisplayHDR ™, который позволяет пользователям подтверждать параметры отображения, указанные в спецификации VESA для высокопроизводительных мониторов и проверки соответствия дисплеев (DisplayHDR), включая яркость, цвет и контрастность, высокий динамический диапазон (HDR) для ноутбуков и настольных мониторов.Новый инструмент тестирования DisplayHDR Test имеет интерфейс командной строки, который позволяет профессиональным и лабораторным пользователям тестировать и оценивать HDR-дисплеи на трех уровнях производительности, указанных в спецификации DisplayHDR, с использованием встроенного калибровочного колориметра.