VIA Technologies анонсирует стартовый комплект SOM-9X35 Edge-AI

VIA Technologies, сегодня объявила о выпуске стартового комплекта VIA SOM-9X35 для ускорения выхода на рынок розничных, коммерческих и промышленных устройств Edge AI.

Предлагая гибкую высокопроизводительную платформу на базе четырехъядерного процессора MediaTek i350, стартовый комплект поставляется с 7-дюймовым ЖК-дисплеем и сенсорным дисплеем, 13-мегапиксельным модулем HD-камеры, двумя динамиками и микрофоном, что обеспечивает тесно интегрированный пакет для разработки устройств. Двухдиапазонный 802.11ac Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth 5.0 и дополнительная поддержка 4G обеспечивают беспрепятственное подключение, необходимое для множества вариантов использования.

«Поскольку искусственный интеллект все больше перемещается на периферию, спрос на мощные и доступные периферийные устройства, обладающие мощностью и гибкостью для запуска приложений интеллектуального зрения, таких как распознавание лиц, объектов, жестов и движений, растет в геометрической прогрессии», — прокомментировал Ричард Браун, вице-президент по международному маркетингу, VIA Technologies, Inc. «Объединяя основные вычислительные, видео- и дисплейные компоненты в одном пакете, стартовый комплект VIA SOM-9X35 позволяет нашим клиентам ускорить разработку инновационных устройств, чтобы воспользоваться преимуществами этих растущих технологий. возможности рынка."

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