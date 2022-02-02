VPN от Google One теперь доступен на iOS

VPN от Google One призван обеспечить спокойствие пользователям iOS. VPN доступен для подписчиков Google One с тарифными планами Premium (2 ТБ и выше) через приложение Google One для iOS. Вы можете поделиться VPN и своим тарифным планом Google One с пятью членами семьи без дополнительной оплаты и независимо от того, какую платформу они используют.

VPN также доступен еще в 10 странах: Австрии, Бельгии, Дании, Финляндии, Исландии, Ирландии, Нидерландах, Норвегии, Швеции и Швейцарии. Служба Google также получила три новые функции: Safe Disconnect для использования Интернета только при активированной VPN, App Bypass для разрешения определенным приложениям использовать стандартное соединение вместо VPN и Snooze для временного отключения VPN.

Google заявляет, что в его системы встроена расширенная защита, а клиентские библиотеки имеют открытый исходный код. Комплексные системы прошли независимую проверку, а VPN от Google One имеет полную сертификацию Альянса Интернета (ioXt) и соответствует всем восьми его принципам безопасности. Мы полагаем, что все это должно помочь вам не беспокоиться о том, что вы делитесь большим количеством данных с Google. В любом случае, компания заявляет, что планы Premium Google One в будущем получат больше функций и преимуществ безопасности.
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