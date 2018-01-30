VR Classroom для школьников от Lenovo

Китайская компания Lenovo скоро выпустит свою установку VR Classroom, которая позволит учителям «возить» своих учеников в виртуальные поездки. Каждый комплект включает в себя автономную гарнитуру Daydream VR, «Mirage Solo» от Lenovo, Daydream, которая поставляется с предварительно загруженными более чем 700 поездками, а также Google Expeditions VR, тремя эксклюзивными видеороликами Jane Goodall «Wild Immersion».

Lenovo VR Classroom будет доступна в апреле этого года в США и осенью в Канаде. Существует три набора уровней - пакет из трех учеников, пакет из 10 учеников и пакет из 24 учеников, а начальная цена его составляет $ 2,899.