Valve Proton добавила ​​поддержку NVIDIA DLSS

Valve недавно протестировала поддержку NVIDIA DLSS для своего уровня совместимости с Proton Windows для Linux с экспериментальной версией, доступной в 6.3-7 и теперь полностью поддерживаемой в версии 6.3-8. Это последнее дополнение к Proton позволит геймерам NVIDIA Linux в полной мере использовать технологию Deep Learning Super Sampling (DLSS) в поддерживаемых играх. В последнее время Proton привлек значительное внимание разработчиков: в этом выпуске также была начальная поддержка античитерского программного обеспечения BattlEye, позволяющего корректно запускать такие игры, как PlayerUnknown's Battlegrounds и DayZ. Epic Games также ранее объявила, что они работают с Valve, чтобы добавить поддержку своего программного обеспечения Easy AntiCheat. Этот последний выпуск также включает поддержку 24 новых игр и различные исправления ошибок.