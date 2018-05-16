Valve добавила поддержку bluetooth для Steam Controller

Valve выпустила бета-версию Steam Client, это обновление включило функцию Bluetooth Low Energy для Steam Controller. Вы можете использовать его для подключения контроллера к устройствам без USB-порта.Бета-версия Steam Client включает в себя возможность добавления функций Bluetooth Low Energy (BLE) в ваш контроллер Steam. Эта функция потребуется, чтобы наслаждаться предстоящим приложением Steam Link, но вы можете посчитать это удобным и по другим причинам.