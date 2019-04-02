Valve игнорирует команду SG esports по Dota 2

Бразильская команда по Dota 2 SG esports пожаловалась на то, что не получила призовых за официальный турнир, который был почти год назад.

Организация SG esports написала в своем твиттере, что так и не увидела своих заработанных денег за участие на турнире GESC: Thailand Minor, который проходил с 9 по 12 мая в Тайланде. В котором все происходящее контролировалась Valve.

У нас есть проблемы с турниром по Dota 2 от Valve (GESC Thailand). Они вообще не заплатили, и Valve игнорирует это. Официальный турнир DPC сезона оказался мошенничеством, и Valve просто не несет ответственности. Большинство коллективов, которые участвовали, отказались от попыток получить деньги.

SG esports заняла на турнире 7 место, за которые должны были получить 10 000$.

Valve пока никак не прокомментировала публичное обвинение от SG esports.