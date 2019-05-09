Веб-браузер Vivaldi 2.5 с интеграцией Razer Chroma

2019-05-09, Автор - Anna; Продукт - Vivaldi 2.5, Razer Chroma; [49]
К настоящему времени световые эффекты Razer Chroma не новы - RGB-подсветка присутствует на многих клавиатурах и периферийных устройствах Razer. Помимо светового шоу, эффект Chroma также можно настроить на синхронизацию с контентом, отображаемым на мониторе, что еще больше расширяет возможности.

Компания Vivaldi объявила о выпуске новой версии одноименного браузера. Отличительной особенностью Vivaldi 2.5 является первая в своем роде интеграция — браузер управляет подсветкой Razer Chroma. По сути, ваша клавиатура и мышь теперь могут автоматически отображать цвета с сайта, который вы посещаете. При переключении веб-страниц на периферии будет отображаться соответствующие цвета, так что теперь вы можете наслаждаться более захватывающим просмотром.

По умолчанию эта возможность выключена. Для активации нужно выбрать соответствующую настройку в меню «Настройки | Темы». Эта интеграция полностью совместима с ПК с Windows.

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