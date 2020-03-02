Вышел новый драйвер AMD Radeon Adrenalin 20.2.2

AMD Radeon Adrenalin 20.2.2 решает множество проблем которые известны на данный момент.

Список обновлений очень длинный, он доступен для изучения на официальном сайте компании. Драйвер включает в себя исправления популярных игр таких, как The Witcher 3: Wild Hunt, Metro Exodus, Grand Theft Auto V, Monster Hunter World, Battlefield V и Fortnite. Ошибки в игре DOOM (2016) не были исправлены.

Драйвер AMD Radeon Adrenalin 20.2.2 улучшает производительность в некоторых играх. Для скачивания вам необходимо пройти на официальный сайт компании, либо через программное обеспечение AMD Radeon Adrenalin.