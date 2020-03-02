Вышел новый драйвер AMD Radeon Adrenalin 20.2.2

2020-03-02, Автор - Ramil; Продукт - AMD Radeon Adrenalin 20.2.2 ; [65]
AMD Radeon Adrenalin 20.2.2 решает множество проблем которые известны на данный момент.

Список обновлений очень длинный, он доступен для изучения на официальном сайте компании. Драйвер включает в себя исправления популярных игр таких, как The Witcher 3: Wild Hunt, Metro Exodus, Grand Theft Auto V, Monster Hunter World, Battlefield V и Fortnite. Ошибки в игре DOOM (2016) не были исправлены.

Драйвер AMD Radeon Adrenalin 20.2.2 улучшает производительность в некоторых играх. Для скачивания вам необходимо пройти на официальный сайт компании, либо через программное обеспечение AMD Radeon Adrenalin.

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