Вышел новый графический драйвер NVIDIA GeForce 457.30 WHQL

Компания NVIDIA выпустила новый графический драйвер GeForce 457.30 WHQL, который добавляет оптимизацию для предстоящих новинок, среди которых Call of Duty: Black Ops Cold War, Assassin's Creed Valhalla и Godfall. Кроме того, обновление добавляет добавляет поддержку профиля SLI для игры Black Desert. В список мониторов с поддержкой G-Sync добавлены следующие мониторы: Acer CP3271U V, Asus XG27AQ, MSI MAG274QR и Xiaomi Mi 245 HF.

Драйвер NVIDIA GeForce 457.30 WHQL исправляет ранее известные ошибки. При запуске игры из Steam VR возникали задержки и зависания. Исправлены ошибки с отбойниками в Forza Motorsport 7. Некоторые ноутбуки на базе Pascal с дисплеями с высокой частотой обновления в время игр, сбрасывали частоту обновления до 60 Гц. В Warzone на видеокартах RTX 30 series пользователи жаловались на снижение производительности. С полным списком исправлений можно ознакомиться на официальном сайте компании.