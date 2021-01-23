Вышла бета-версия HarmonyOS 2.0 для P30 и Mate 30 Pro 5G

Бета-версия Huawei HarmonyOS 2.0 была выпущена на нескольких устройствах, включая P30 и Mate 30 Pro 5G. HarmonyOS спроектирован и структурирован на основе архитектуры распределенной операционной системы, способной работать на различных устройствах. Это часть стратегии Huawei - предоставить универсальную ОС с большой адаптируемостью для целого ряда приложений.

Пользовательский интерфейс Harmony OS 2.0 - EMUI 11, который можно адаптировать как к Harmony, так и к Android. Данная ОС полностью разработанная Huawei, поддерживает приложения для Android, поэтому все из галереи приложений должно работать.

HarmonyOS предназначена для беспрепятственной интеграции различных интеллектуальных устройств для обеспечения быстрого соединения и целого ряда действий между устройствами. Бета-версия HarmonyOS 2.0 уже запущена на некоторых устройствах, и после этого может появиться множество других. Honor, которая стала независимой от Huawei, взвешивает свои варианты и не исключает использования HarmonyOS. Операционная система HarmonyOS использует распределенную технологию, чтобы сделать разработку приложений возможной на различных платформах устройств эффективным способом.
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Вышла бета-версия HarmonyOS 2.0 для P30 и Mate 30 Pro 5G

Бета-версия Huawei HarmonyOS 2.0 была выпущена на нескольких устройствах, включая P30 и Mate 30 Pro 5G. H...
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