Вышла бета-версия HarmonyOS 2.0 для P30 и Mate 30 Pro 5G

Пользовательский интерфейс Harmony OS 2.0 - EMUI 11, который можно адаптировать как к Harmony, так и к Android. Данная ОС полностью разработанная Huawei, поддерживает приложения для Android, поэтому все из галереи приложений должно работать.
HarmonyOS предназначена для беспрепятственной интеграции различных интеллектуальных устройств для обеспечения быстрого соединения и целого ряда действий между устройствами. Бета-версия HarmonyOS 2.0 уже запущена на некоторых устройствах, и после этого может появиться множество других. Honor, которая стала независимой от Huawei, взвешивает свои варианты и не исключает использования HarmonyOS. Операционная система HarmonyOS использует распределенную технологию, чтобы сделать разработку приложений возможной на различных платформах устройств эффективным способом.