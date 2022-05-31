Вышла новая версия утилиты GFXBench 5.0.5

Разработчик CompuBench выпустил новую версия GFXBench.

GFXBench — это бесплатный кроссплатформенный и кросс-API тест 3D-графики, который измеряет графическую производительность, долговременную стабильность производительности, качество рендеринга и энергопотребление с помощью одного простого в использовании приложения. GFXBench поддерживает все стандартные отраслевые и специализированные API, включая OpenGL, OpenGL ES, Vulkan, Metal, DirectX/Direct3D и DX12. GFXBench измеряет температуру, тактовую частоту процессора и время кадра в каждом тесте и предоставляет графики результатов.