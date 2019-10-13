Выбираем виртуальный хостинг

Мир современных технологий предоставляет нам отличную возможность создавать сайты любой сложности и размещать их на хостинге буквально в несколько нажатий мышкой. Сейчас купить виртуальный хостинг настолько просто, что даже поход в магазин за продуктами отнимает гораздо больше времени и сил. Вам достаточно зайти в интернет, выбрать тарифный план и все, уже можно спокойно заниматься разработкой проекта или заработком на уже готовом продукте. Стоит понимать, что виртуальный хостинг никак не привязан к вашему местоположению и вы можете управлять своим сайтом из любой точки мира.Главное преимущество виртуального хостинга, ссылку на который мы оставили в верхней части статьи, заключается в скоростных SSD-накопителях, которые позволяют сайту загружаться заметно быстрее и работать оперативнее. Это намного эффективнее, ведь пользователи не любят ждать — они хотят получать информацию, продукт или услугу максимально быстро. И SSD в этом плане намного интереснее устаревших HDD, которые работают долго и не предоставлять ту скорость, которая вам необходима. Это первый и весьма серьезный плюс, который позволяет работать с клиентами эффективнее и запускать свои проекты на более быстром железе.

Кроме того, стоит сказать, что оперативность в помощи со стороны технической поддержки тоже является серьезным преимуществом, ведь когда у вас возникает какая-то трудность или просто нужно перенести проект с одного хостинга на другой, то всегда приятно иметь возможность запросить помощь специалистов. Далеко не каждый пользователь может похвастаться умением переносить тяжелые проекты с хостинга на другое хранилище, да и другие технические проблемы тоже могут возникать. И если у вас нет технического специалиста, который сам это все сделает, то стоит обратить внимание на то, что сотрудники проекта могут с этим помочь.Важно лишь выбрать подходящий вам тарифный план, чтобы не ограничивать себя или не переплачивать за те возможности, которыми вы пользоваться не будете. Есть самый простой план, в котором вы получаете 1 гигабайт места на диске, одну базу данных для сайта, ежедневное резервное копирование и неограниченный рафик. Если же у вас более сложный проект или хочется держать на одном сервере сразу несколько своих сайтов, то есть и более продвинутые тарифные планы, позволяющие получить больше удовольствия от работы. Да и стоимость очень даже доступная, что не может не радовать.