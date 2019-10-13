Выбираем виртуальный хостинг

Мир современных технологий предоставляет нам отличную возможность создавать сайты любой сложности и размещать их на хостинге буквально в несколько нажатий мышкой. Сейчас купить виртуальный хостинг настолько просто, что даже поход в магазин за продуктами отнимает гораздо больше времени и сил. Вам достаточно зайти в интернет, выбрать тарифный план и все, уже можно спокойно заниматься разработкой проекта или заработком на уже готовом продукте. Стоит понимать, что виртуальный хостинг никак не привязан к вашему местоположению и вы можете управлять своим сайтом из любой точки мира.
Главное преимущество виртуального хостинга, ссылку на который мы оставили в верхней части статьи, заключается в скоростных SSD-накопителях, которые позволяют сайту загружаться заметно быстрее и работать оперативнее. Это намного эффективнее, ведь пользователи не любят ждать — они хотят получать информацию, продукт или услугу максимально быстро. И SSD в этом плане намного интереснее устаревших HDD, которые работают долго и не предоставлять ту скорость, которая вам необходима. Это первый и весьма серьезный плюс, который позволяет работать с клиентами эффективнее и запускать свои проекты на более быстром железе.
Важно лишь выбрать подходящий вам тарифный план, чтобы не ограничивать себя или не переплачивать за те возможности, которыми вы пользоваться не будете. Есть самый простой план, в котором вы получаете 1 гигабайт места на диске, одну базу данных для сайта, ежедневное резервное копирование и неограниченный рафик. Если же у вас более сложный проект или хочется держать на одном сервере сразу несколько своих сайтов, то есть и более продвинутые тарифные планы, позволяющие получить больше удовольствия от работы. Да и стоимость очень даже доступная, что не может не радовать.
Главное преимущество виртуального хостинга, ссылку на который мы оставили в верхней части статьи, заключается в скоростных SSD-накопителях, которые позволяют сайту загружаться заметно быстрее и работать оперативнее. Это намного эффективнее, ведь пользователи не любят ждать — они хотят получать информацию, продукт или услугу максимально быстро. И SSD в этом плане намного интереснее устаревших HDD, которые работают долго и не предоставлять ту скорость, которая вам необходима. Это первый и весьма серьезный плюс, который позволяет работать с клиентами эффективнее и запускать свои проекты на более быстром железе.
Кроме того, стоит сказать, что оперативность в помощи со стороны технической поддержки тоже является серьезным преимуществом, ведь когда у вас возникает какая-то трудность или просто нужно перенести проект с одного хостинга на другой, то всегда приятно иметь возможность запросить помощь специалистов. Далеко не каждый пользователь может похвастаться умением переносить тяжелые проекты с хостинга на другое хранилище, да и другие технические проблемы тоже могут возникать. И если у вас нет технического специалиста, который сам это все сделает, то стоит обратить внимание на то, что сотрудники проекта могут с этим помочь.
Важно лишь выбрать подходящий вам тарифный план, чтобы не ограничивать себя или не переплачивать за те возможности, которыми вы пользоваться не будете. Есть самый простой план, в котором вы получаете 1 гигабайт места на диске, одну базу данных для сайта, ежедневное резервное копирование и неограниченный рафик. Если же у вас более сложный проект или хочется держать на одном сервере сразу несколько своих сайтов, то есть и более продвинутые тарифные планы, позволяющие получить больше удовольствия от работы. Да и стоимость очень даже доступная, что не может не радовать.