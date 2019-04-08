Видео платформа виртуальной реальности HTC Viveport Video

HTC представила собственную видео платформу виртуальной реальности.

Новый сервис под названием Viveport Video предоставит вам доступ к библиотеке не только 180- и 360-градусных видео, но и 2D-видео в естественной среде виртуальной реальности. Теперь он доступен для бесплатной загрузки на Viveport и Steam и скоро появится в магазине Oculus. HTC заявляет, что Viveport Video совместим с гарнитурами PC VR и Vive Wave - иными словами, он будет работать не только на устройствах с ПК, таких как Vive и Rift, но и на автономном Vive Focus от HTC. Хотя приложение не является эксклюзивным для устройств под брендом HTC, вы получите доступ к премиум-контенту поверх бесплатных видео, если у вас есть подписка Viveport Infinity. Подписка обойдется вам в 13 долларов в месяц или 99 долларов в год за неограниченный доступ к приложениям и играм.