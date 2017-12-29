Видеонаблюдение для дачи

2017-12-29, Автор - Ленар Хайруллин; [57]

Видеонаблюдение для дачи

Безопасность дачи — проблема, которую приходится решать каждому владельцу загородной недвижимости. Установка массивной двери, монтаж решеток на окна и другие способы защиты не всегда являются надежной преградой для посторонних. Появление новых технологий позволяет организовать видеонаблюдение и контролировать ситуацию в ваше отсутствие.

Особенности видеонаблюдения

Благодаря монтажу комплекта оборудования с видеокамерами можно наблюдать за приусадебной территорией и загородным домом, находясь в городе. Видеонаблюдение с доступом через интернет позволяет следить за дачей, используя компьютер, ноутбук или другие виды устройств. Вы сможете контролировать сохранность выращенного урожая и имущества, находясь в поездке или на работе. Если хотите установить видеонаблюдение на даче, пройдите по ссылке http://dom-wifi.ru/videonablyudenie_na_dachu и воспользуйтесь услугами компании Dom-WiFi.

Алгоритм оказания услуг

Видеонаблюдение на даче

Видеонаблюдение, установленное специалистами компании Dom-WiFi, позволит наблюдать за дачным имуществом. Кроме того, вы сможете:

  • организовать контроль выполнения обязанностей строителями и другими наемными лицами;
  • осуществлять наблюдение за родными и близкими, требующими особого внимания из-за возраста или состояния здоровья;
  • получать информацию о возгораниях, взломе, нарушении границ участка и стихийных бедствиях;
  • записывать изображения, по которым можно будет установить злоумышленников.

Для наблюдения за территорией в сотрудники компании компании Dom-WiFi устанавливают надежные видеокамеры на фасаде загородного дома, внутри помещений и на приусадебном участке. Технические характеристики оборудования подбирают с учетом функций, выполняемых системой видеонаблюдения. Затем видеокамеры подключают к видеорегистратору, записывающему изображения с последующей трансляцией данных в интернет. В некоторых случаях целесообразно использовать WiFi-мост или беспроводные устройства.

Компания Dom-WiFi предлагает несколько вариантов комплектов для дачи, офиса и квартиры, которые позволяют организовать видеонаблюдение на даче. Они различаются уровнем предоставляемого контроля и площадью покрытия. Компетентные и квалифицированные сотрудники помогут подобрать оптимальный вариант и оперативно установят необходимое оборудование.


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