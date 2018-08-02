Видеорегистратор Mio MiVue J60 со скрытной установкой

Mio Technology объявляет о выходе нового видеорегистратора Mio MiVue J60. Скрытая установка, которая не привлекает внимание автоворов и мошенников, интеграция со смартфоном водителя, удобное обновление ПО и баз камер по воздуху, премиальное качество видео и «умные» функции, помогающие водителям быстро принимать правильные решения на дороге – вот что превращает MiVue J60 в незаменимого помощника, способного отстоять не только правоту водителя в ДТП, но и в некоторых случаях предотвратить само происшествие.

MiVue J60 — представитель новой линейки видеорегистраторов Mio. Его компактный корпус не заметен снаружи. У MiVue J60 нет собственного экрана. Вместо дисплея, который закрывает часть обзорной зоны водителю, видео с MiVue J60 можно сохранять и просматривать с подключенного по WiFi смартфона. При этом маленькие размеры не повлияли на качество видео, оно остается традиционно высоким. Программное обеспечение и предустановленная база дорожных камер обновляется через подключенный смартфон. Процедура обновления сделана крайне просто, интуитивно и не занимает много времени.

В новинке используется высококачественная стеклянная оптика, которая не деформируется от температур и обеспечивает качественное изображение даже в темное время суток и в любую погоду. Мельчайшие детали, источники света, номерные знаки — все отчетливо видно. Запись роликов ведется в разрешении Full HD (1920х1080 пикселей) с частотой 30 кадров в секунду. Видеорегистратор Mio MiVue J60 уже появился в продаже. Рекомендованная розничная цена новинки составляет 7 990 рублей.