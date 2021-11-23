Видеорегистратор Prestigio RoadRunner 380

Международный бренд Prestigio представляет новый видеорегистратор RoadRunner 380. Видео в FullHD качестве и наличие салонной камеры с IR-сенсорами для ночного видения делают эту модель оптимальным решением для любых пассажирских перевозок.

RoadRunner 380 обеспечивает как обзор дороги, так и салона автомобиля с помощью двух камер высокого разрешения. Быстросъемная салонная камера записывает высококачественное видео в разрешении HD (1280х720) со скоростью 30 кадров в секунду и оснащена инфракрасными сенсорами, что обеспечивает работу в режиме ночного видения. Это позволяет вести качественную запись даже в условиях минимальной освещенности. Контроль обстановки внутри автомобиля обеспечивает безопасность и подходит для всех видов пассажирских перевозок, в том числе для такси и поездок с семьей, чтобы следить за детьми, не отвлекаясь от дороги.

Видеорегистратор записывает ситуацию на дороге в разрешении FullHD (1920х1080) со скоростью 30 кадров в секунду, и также работает в режиме ночной съемки. Угол обзора в 140-градусов охватывает до 5 полос дорожного движения. А на 2-дюймовом дисплее с IPS-матрицей водитель может просматривать четкую детализированную картинку с улучшенной цветопередачей.

Устройство оснащено датчиком движения, датчиком удара (G-сенсор) и функцией циклической перезаписи новых файлов поверх неактуальных архивных. G-сенсор срабатывает при ударе автомобиля. Видео момента ДТП автоматически сохраняется в отдельную папку и защищается от перезаписи.

RoadRunner 380 выполнен в минималистичном черном корпусе, а его вес составляет всего лишь 88 грамм. Компактное устройство легко устанавливается в автомобиле и сочетает широкий диапазон опций для фиксации ситуации на дороге и в салоне с помощью двух камер высокого разрешения в любое время суток. Продажи новинки на российском рынке стартуют в ноябре 2021 года. Рекомендованная розничная цена составляет 5990 руб.
Комментарии и отзывы Prestigio RoadRunner 380
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