Видеорегистратор с датчиком движения в режиме парковки Philips CVR108

Philips CVR108 это видеорегистратор с датчиком движения в режиме парковки.

Корпус видеорегистратора Philips CVR108 выполнен в круглой форме, где и разместился дисплей в 1 дюйм. Philips CVR108 оснастили камерой на 12 мегапиксель, которая умеет снимать видео с разрешением Full HD.

Видеорегистратор Philips CVR108 поддерживает память объемом до 32 ГБ. Также регистратор может похвастаться встроенным динамиком, микрофоном и датчиком движения, который активируется после парковки машины.

Приобрести такой видеорегистратор Philips CVR108 можно на AliExpress за 110 долларов.