Видеорегистратор с датчиком движения в режиме парковки Philips CVR108

2020-04-06, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Philips CVR108; [95]
Philips CVR108 это видеорегистратор с датчиком движения в режиме парковки.

Корпус видеорегистратора Philips CVR108 выполнен в круглой форме, где и разместился дисплей в 1 дюйм. Philips CVR108 оснастили камерой на 12 мегапиксель, которая умеет снимать видео с разрешением Full HD.

Видеорегистратор Philips CVR108 поддерживает память объемом до 32 ГБ. Также регистратор может похвастаться встроенным динамиком, микрофоном и датчиком движения, который активируется после парковки машины.

Приобрести такой видеорегистратор Philips CVR108 можно на AliExpress за 110 долларов.


Комментарии и отзывы Philips CVR108
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