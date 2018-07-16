Видеорегистратор с функцией 4К-видео от DIGMA: FreeDrive Action 4K

DIGMA, ведущий производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, представил новинку в серии FreeDrive: видеорегистратор Action 4K. Модель выделяется возможностью записи в Ultra HD разрешении.DIGMA FreeDrive Action 4K оснащён быстрым процессором AllWinner V3 c тактовой частотой 1.2 ГГц, специально разработанным для систем видеорегистрации и IP-камер.

В устройстве используется матрица Sony Exmor R IMX179 с эффективным разрешением в 8.08 мегапикселей. Этот сенсор имеет высокую светочувствительность, глубокий чёрный цвет и качественный уровень шумопонижения без смазывания.Оптика имеет широкие углы обзора в 140° и фокусное расстояние в 2.5мм. Поддерживается запись в разрешении 4K Ultra HD (3840x2160 пикселей). Красочные моменты поможет создать функция TimeLapse с возможностью записи видео до 120 кадров в секунду.

В устройстве предусмотрены ключевые функции для автомобильного видеорегистратора: автоматическое включение при запуске автомобиля и отключение, когда поездка закончена, а также циклическая запись для постоянной фиксации поездки.Любителям активного отдыха понравится возможность использовать видеорегистратор не только в машине. Закрепите устройство на шлеме или на велосипеде и записывайте всё самое интересное. А для любителей водных видов спорта можно использовать водонепроницаемый чехол.

В устройстве присутствует датчик движения для записи видео даже в спящем режиме. Поддерживаются TF-карты объемом до 64 ГБ. FreeDrive Action 4K обладает интерфейсом на русском и английском языках.Видеорегистратор выпущен в черном цвете, при этом имеет компактные размеры и вес всего в 59 г.Новинка поставляется в следующей комплектации: видеорегистратор, крепление на лобовое стекло автомобиля, водонепроницаемый бокс, крепление на руль велосипеда, основное крепление, крепление для шлема, два адаптера-кронштейна, привязка-бандаж, дополнительный скотч 3M, автомобильный адаптер питания, батарея, рамка, USB-кабель, руководство пользователя, гарантийный талон.