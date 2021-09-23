Видеорегистратор с радар-детектором Digma Freedrive 760

Digma рада представить универсальный помощник водителя - видеорегистратор с радар-детектором Digma Freedrive 760.

Digma Freedrive 760 одновременно выполняет функции видеорегистратора и радар-детектора. При этом гибридное решение дешевле, чем два отдельных, и занимает меньше места на лобовом стекле. Устройство оснащено встроенным Wi-Fi-модулем. С его помощью гаджет «по воздуху» соединяется с вашим смартфоном. Благодаря чему, вы можете управлять устройством с экрана мобильного телефона, обновить базу данных радарных сигнатур и актуального расположения камер контроля скорости.

«Антирадарная» часть устройства исполнена на современном технологическом уровне: универсальный сигнатурный детектор, лазерный детектор с длиной волны 1000–800 нм, а также GPS-модуль. Предупреждает детектор и о камерах контроля скорости — их местоположение записано в обновляющуюся базу данных.

Функционал регистратора представлен камерой с широким полем зрения (160°), c активным светофильтром Night Vision и высокочувствительной матрицей Sony IMX307. Устройство записывает видеопоток в разрешении Super HD со скоростью 30 кадров в секунду на карту microSD (поддерживается объём до 64 ГБ). Всё вместе это гарантирует: всё, что происходит перед вашим автомобилем, будет сохранено и станет свидетельством в случае какого-либо ДТП. А лучше — поможет вам вспомнить об интересных событиях в автопутешествии.

Магнитное крепление надежно фиксирует устройство, к тому же, вы сможете легко снять его без особых усилий. Digma Freedrive 760 доступен в продаже.