Видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором Inspector AtlaS

В модельном ряду современных помощников автомобилистов Inspector появилось топовое комбо-устройство с качеством съемки Quad HD – Inspector Atlas. Устройство совместило в себе все инновационные разработки в сфере автомобильных гаджетов.

В небольшого размера корпусе Inspector Atlas объединились плоская приемная антенна, современный процессор Ambarella серии А12 и светочувствительная матрица SONY Starvis серии IMX, которые обеспечат наилучшее качество вечерней и ночной съемки. В солнечную погоду от бликов на дисплее защитит IPS технология, благодаря которой изображение остается полностью читаемым. Устройство наделено сигнатурной технологией, которая значительно снижает количество ложных срабатываний на дороге, а также поворотным на 360 градусов магнитным креплением с активным питанием. Подобный тип крепления уже получил всеобщее признание благодаря удобству и простоте в использовании.

В новинку встроено сразу три системы глобального позиционирования: GPS + GLONASS + GALILEO, благодаря чему точность и скорость определения местоположения вашего автомобиля займет гораздо меньше времени. Inspector Atlas – это продолжение линейки гаджетов от Inspector, которая получила встроенный Wi-Fi модуль и официальное приложение, благодаря чему, процесс обновления устройства теперь будет максимально комфортным.

Характерная «фишка» топовых устройств Inspector - электронная картография также присутствует в Inspector Atlas. eMap позволяет правильно определить местонахождение автомобиля и автоматически выбирает режим чувствительности радарной части и настройки порога скорости в соответствии с ограничением скорости на данном участке.

Ещё одна полезная функция устройства - интеллектуальный режим парковки, благодаря которой во время Вашего отсутствия осуществляется мониторинг автомобиля, и в случае удара, записывает информацию в нестираемую папку. Для экстренной перезаписи файлов в Inspector Atlas предусмотрено сразу 2 слота для карт памяти. Гарантийное обслуживание Inspector Atlas составляет 2 года. В комплекте поставки идёт карта памяти Samsung на 128 Гб.  
Комментарии и отзывы Inspector Atlas
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